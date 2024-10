Appelterre viert 100ste folkloristische hondenkoers

Echte folklore en een eeuwenoude traditie in Appelterre. Dat mogen we nu wel echt zeggen. In de Ninoofse deelgemeente is vandaag voor de 100ste keer de hondenkoers georganiseerd. Een traditie sinds 1922. De loopwedstrijd voor honden vindt plaats op een gesloten omloop. De honden worden ingedeeld in verschillende categorieën: mini-hondjes, kleine, middelgrote en grote honden, maar ook kleine windhonden en grote windhonden. Eén baasje staat telkens met zijn hond aan de startmeet. Een tweede baasje mag het dier vanaf het midden van de omloop begeleiden naar de eindmeet. De eerste hondenkoers ontstond in de tijd dat honden nog gebruikt werden om karren te trekken. De traditie om de koers elk jaar met de kermis te organiseren, als folklore, kwam er in de jaren twintig.