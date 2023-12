Dossier moord op 25-jarige man in Appelterre-Eichem wellicht naar assisen

De bewoners van een gebouw met vier appartementen aan Tereken in Sint-Niklaas zijn gisteravond geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken. Het vuur ontstond in de keuken van het appartement op de derde verdieping. Iedereen die op dat moment in het gebouw was, raakte tijdig naar buiten. Het getroffen appartement is tijdelijk onbewoonbaar. De oorzaak van de brand was een oververhitte pan met olie op het kookvuur. In afwachting van de brandweer waren enkele bewoners het vuur al te lijf gegaan met een poederblusser. De straat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.