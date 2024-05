Antwerp Euroterminal (AET) installeert eerste walstroomaansluiting voor zeeschepen in België

Burgercollectief Darkwater 3M is vandaag een groepsvordering gestart voor de burgerlijke rechtbank in Antwerpen. Het wil op die manier een schadevergoeding eisen van de Amerikaanse hoofdzetel van 3M. Eerder nam het burgercollectief al gelijkaardige stappen tegen de fabriek in Zwijndrecht. Maar nu wordt dus ook het moederbedrijf in de Verenigde Staten geviseerd. U weet het: 3M heeft jarenlang PFAS geproduceerd. Die stof is schadelijk, wijd verspreid in de regio en zit ook in het lichaam van vele mensen die in de buurt wonen van de fabriek. In mei vorig jaar besliste de Antwerpse vrederechter al dat 3M een voorschot van 2.000 euro moet betalen aan een gezin uit Zwijndrecht. Net omdat er bij het gezin PFAS in het bloed werd gevonden. Na die uitspraak startte het burgercollectief een groepsvordering tegen de fabriek in Zwijndrecht. En nu volgt er dus ook een groepsprocedure tegen de Amerikaanse hoofdzetel. 1.400 mensen zijn voorlopig betrokken bij de zaak. Binnenkort kunnen nieuwe mensen aansluiten. De schadevergoeding kan tot in de miljarden oplopen. Dat vertelt advocaat Geert Lenssens aan onze collega's van ATV.