In Aalst heeft de lokale Groen-afdeling gisteren actie gevoerd voor gelijke kansen en een regenboogzebrapad in de stad. Ook Petra De Sutter, vicepremier voor Groen in de federale regering, was aanwezig. Het Aalsterse stadsbestuur ziet geen nut in de aanleg van een zebrapad in de regenboogkleuren. En Aalst is ook de enige centrumstad in Vlaanderen die geen schepen heeft van Gelijke Kansen, zegt Groen.