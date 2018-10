Antoine Denert: "Dit is geen revanche en geen kiezersbedrog"

In Kruibeke gaat CD&V de komende zes jaar besturen met N-VA. De grote winnaar van de verkiezingen, SamenVoorKruibeke van de groene burgemeester Jos Stassen, wordt naar de oppositiebanken verwezen. Bij de verkiezingen van 14 oktober had SamenVoorKruibeke van Stassen, de voorbije legislatuur een van de enige twee groene burgemeesters van Vlaanderen, fors gewonnen. Het wipte met een resultaat van 34,4 procent over N-VA en CD&V, die respectievelijk zakten tot 22,9 en 18,7 procent. De lokale partij D.E.N.E.R.T. van ex-burgemeester Antoine Denert, die in 2012 nog lijsttrekker was voor N-VA, werd met 24 procent de op een na grootste. Het zag ernaar uit dat de coalitie van SamenVoorKruibeke en CD&V zou voortgezet worden, maar dat gebeurt dus niet. 'De voorbije zes jaar heeft het team van CD&V met haar huidige coalitiepartner verschillende projecten op stapel gezet', zegt CD&V-voorzitster Isolde Coens maandagavond in een persbericht. 'Ondanks de mindere verkiezingsuitslag wil de partij met opgeheven hoofd vooruitkijken en verder bouwen aan de toekomst. Voor een aantal belangrijke punten vindt CD&V een bondgenoot in N-VA. Door een interne reorganisatie van deze partij is het mogelijk om met een meerderheid een stabiel beleid te garanderen.' Volgens Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad zou ex-burgemeester Denert bereid zijn om zijn partij te ontbinden en in N-VA te laten opgaan. Op die manier helpt hij CD&V en N-VA aan een meerderheid. Een persconferentie dinsdagvoormiddag moet onder meer duidelijkheid verschaffen over wie de nieuwe burgemeester en schepenen worden.