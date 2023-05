Anthony Mallego verdedigt zonen Ilse Uyttersprot: "Twee prachtkerels die hun moeder op een gruwelijke wijze zijn verloren"

En we hebben nog nieuws van justitie. De vriendin van de vrouw die in april vorig jaar aan een overdosis overleed in haar appartement in Bambrugge is veroordeeld voor schuldig verzuim. Dat heeft de Dendermondse rechtbank beslist. De feiten gebeurden in de nacht van 17 april vorig jaar. In de flat van de vrouw was het een komen en gaan van drugsgebruikers. Ook de bewuste vriendin kwam langs en bleef er enkele dagen plakken. Heel die tijd gebruikte ze een waaier aan drugs. Die kreeg ze toegestopt van de bewoonster van het appartement, die ook zelf gebruikte. Maar het druggebruik liep helemaal fout af. De bewoonster stierf aan een overdosis. Tegen de tijd dat de hulpdiensten arriveerden, kon geen hulp meer baten. Volgens de openbaar aanklager had de vriendin te lang gewacht om de hulpdiensten te bellen en ze werd daarom gedagvaard wegens schuldig verzuim. De zogezegde vriendin kreeg twee jaar voorwaardelijk en moet een schadevergoeding betalen.