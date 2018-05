Anonieme getuige: "Ik ben formeel: Libert was lid van de Bende Van Nijvel"

8 jaar na de feiten is de zaak rond de Kanaalmoord eindelijk afgelopen. De hoofdverdachte, een man van 45 uit Buggenhout, heeft ook voor het Hof van Beroep 30 jaar cel gekregen. Zijn kompaan, die het lijk mee heeft helpen verbergen, krijgt 2 jaar cel. Dat zijn exact dezelfde straffen als bij het vonnis in eerste aanleg in Dendermonde. In de Kanaalmoord draait alles rond de moord op Buggenhoutenaar Eric Van Spitael. Hij werd in 2010 vermoord, maar zijn lichaam werd pas 2 maanden later terug gevonden in het kanaal Willebroek-Brussel. Er was lange tijd twijfel over wie welke rol gespeeld heeft bij het plegen van de moord.