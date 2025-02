Annelies Verlinden wil recidivisme aanpakken in het verkeer: "Het systeem moet rechtvaardig zijn"

Ja, Annelies Verlinden maakt dus de sprong van Binnenlandse Zaken naar Justitie. Ze wil de positie van het slachtoffer en de overbevolking van de gevangenissen centraal stellen in haar beleid. Daarnaast wil ze ook het recidivisme aanpakken in het verkeer. Zo kent ze ook het dossier van Francis Aerts, de jongen van 16 uit Temse die stierf na een aanrijding door een man die onder invloed was van alcohol en drugs. Volgens familie en vrienden kwam de bestuurder er vanaf met een veel te lichte straf.