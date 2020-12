Een elektroschok had hij voorspeld en het is er één geworden. Conner Rousseau is op dit moment één van de populairste politici van het land. En dat Conner-effect voelen ze ook bij de partij. Na één jaar voorzitterschap ziet de sp.a het aantal leden enorm de hoogte in gaan. Een trendbreuk, want bij alle andere traditionele partijen daalt het aantal leden doorgaans. Conner Rousseau is vooral populair bij jonge mensen. En dat is door zijn manier van communiceren, zeggen ze bij sp.a.