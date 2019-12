In Temse is heel wat te doen over de handelsmissie van burgemeester Luc De Ryck. De Ryck is vorige maand één week lang naar China getrokken, om er enkele bedrijven te bezoeken en contacten te leggen. Maar oppositiepartij TESAMEN vraagt zich af wat hij daar werkelijk heeft gedaan. Zeker omdat de burgemeester vandaag in een lokaal krantje, weliswaar met een knipoog, schrijft een massage van kop tot teen te hebben gekregen.