Ook de Partij van de Arbeid stapte mee in de 1 mei-optocht in Sint Niklaas. De PVDA maakte van de gelegenheid gebruik om het over het asbestprobleem in de stad te hebben. De partij wil dat de asbest-stortplaats SVK zo snel mogelijk de deuren sluit. Op de site van SVK wordt asbest verwerkt. De fabriek ligt niet zo ver van het stadscentrum, en daarom is de PVDA bezorgd. De partij is trouwens op zoek naar mensen met gezondheidsproblemen door asbest. Ze willen de slachtoffers verenigen om dan later eventueel een rechtszaak aan te spannen tegen de uitbaters van de stortplaats. De militanten doen dat onder de slogan "Red is the new green", of "rood is het nieuwe groen".