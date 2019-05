Het stemmen is op de meeste plaatsen vlot verlopen. Hier en daar was er een klein probleem met enkele stemcomputers, zoals hier in Dendermonde. Maar de problemen waren vrij snel opgelost en de wachttijden liepen niet hoog op. Net zoals in Grembergen. In heel ons land ging het om een honderdtal incidenten, op een totaal van 31.000 computers. De meeste problemen waren snel verholpen. Het ging daarbij niet enkel om stemcomputers, maar ook om bijvoorbeeld de computers van de voorzitters. In totaal zijn er in 240 technici op pad om alles in goede banen te leiden, en ook bij de FOD Binnenlandse Zaken volgde een team van ongeveer twintig mensen alles op de voet op.