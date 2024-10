Alle volmachten Forza Ninove in beslag genomen voor onderzoek naar verkiezingsfraude: "Op ronselen van volmachten staan gevangenisstraffen"

Alle volmachten die gebruikt zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in Ninove zijn in beslag genomen. Exacte aantallen kunnen we nog niet meegeven, zegt Annelies Verstraete van het parket Oost-Vlaanderen. Het parket kreeg zondag van een officiële instantie een melding van mogelijke verkiezingsfraude in Ninove. Sindsdien loopt er een onderzoek. Dat draait rond het gebruik van volmachten en mogelijk vervalste medische attesten. Lijsttrekker Guy D'haeseleer van Forza Ninove ontkende eerder in het TV Oost Nieuws dat er volmachten zouden geronseld zijn door Forza Ninove.