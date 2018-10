Algemeen directeur stad Aalst is 'best gerangschikte kandidaat' om Briers op te volgen

Nog geen beslissing dus over de opvolger van Jan Briers. Open Vld zou niet akkoord gaan met de kandidaat die bevoegd minister Liesbeth Homans van N-VA naar Voor schuift: zij wil dat Wim Leerman, directeur bij stad de Aalst provinciegouverneur wordt. In een telefonische reactie bevestigt Leerman aan TV Oost Nieuws dat de minister hem inderdaad voordraagt als 'best gerangschikte' van de 15 kandidaten.