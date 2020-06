Al zeker twee getuigen duiden Michel Libert aan als man op "Bende van Nijvel-foto"

Al minstens twee getuigen duiden Michel Libert aan als de man op de foto die vorige week werd verspreid door het parket in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Eerder raakte al bekend dat Libert de foto van de onbekende man zélf aan de speurders overhandigde in 1986, hoewel hij dat zelf betwist. Niet alleen heeft hij die foto afgegeven, hij staat er ook zelf op, zegt auteur Guy Bouten. Ook de getuige die twee jaar geleden nog stelde dat Libert de Reus van de Bende was, wijst de ex-kopman van Westland New Post aan als de man op de foto. Libert zelf ontkent.