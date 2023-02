Al zeker 5 verdachten aangehouden na onderschepping drugstransport in Aalst

Het parket van Halle-Vilvoorde heeft meer details vrijgegeven over de onderschepte drugstransport, vrijdagochtend in Aalst. Alles kadert binnen een drugsonderzoek dat eind 2021 opgestart werd naar aanleiding van gedecrypteerde SKY ECC-berichten. Zo kwamen de speurders een Albanees-Bulgaarse drugsbende op het spoor, die opereerde vanuit Meise. De bende verstopte drugs uit Nederland in voertuigen en transporteerde die, na opslag in België, naar het Verenigd Koninkrijk. Twee van die transporten konden onderschept worden. Eén in Ieper, en één in Aalst. Daarna volgden op verschillende locaties nog 12 huiszoekingen. Zo vielen de speurders onder andere in onze provincie binnen in een bedrijf op het Wijngaardveld in Aalst, en op een locatie in Sint-Niklaas. 11 verdachten (tussen de 24 en 62 jaar oud) zijn opgepakt. 12 vuurwapens, 40 kilogram cocaïne, 13 kilogram heroïne, ongeveer 100.000 euro cash, geldtelmachines en verschillende voertuigen werden in beslag genomen.