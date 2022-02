Al bijna 90 kinderen geboren in vernieuwde materniteit van Vitaz Sint-Niklaas

De uitbaters van twee zorginstellingen in Geraardsbergen zijn opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter in Oudenaarde. De man en zijn vrouw worden ervan verdacht bejaarde mensen te hebben opgevangen in hun faciliteiten, zonder dat ze daar de juiste vergunningen voor hadden. Gisteravond laat werd het gemeentelijk medisch rampenplan afgekondigd en werden 17 bejaarden uit de instellingen gehaald en overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. De hele operatie kwam gisteren in een stroomversnelling na een inval van de federale gerechtelijke politie.