Advocatenkantoor verzegeld in Geraardsbergen

Twee jaar voorwaardelijk en in behandeling gaan voor zijn seksuele problemen. Dat is de straf die een man uit Kruibeke heeft gekregen voor de aanranding van twee hotelgasten in een hotel in Beveren nu bijna twee jaar geleden. De hotelgasten kregen plots ongewenst bezoek op hun kamer en werden betast. Hij toonde ook zijn geslachtsdelen aan de ramen van de kamers. De man had een blanco strafblad. Nu moet hij dus in begeleiding en heeft hij een voorwaardelijke celstraf gekregen.