Advocaten van vrouw uit Berlare: "Mijn cliënte heeft haar schoonmoeder niet vergiftigd"

Ook het gerecht is nu een onderzoek gestart naar het faillissement van het bedrijf Kärcher Center Van Mol in Temse. De zaak ging begin deze maand failliet, en er zou een put zijn van 19 miljoen euro. Mogelijk is er gefraudeerd. De fraude kwam aan het licht nadat er iemand naar het gerecht is gestapt. De firma levert vooral hogedrukreinigers aan andere bedrijven. Dat gebeurde via leasing. Maar de zaakvoerder stelde ook voor miljoenen euro's aan valse leasingcontracten op. De curatoren hebben al beslag gelegd op een villa én een jacht van drie miljoen euro van de zaakvoerder. Die bezittingen zouden gekocht zijn op naam van de firma. Het bedrijf in Temse bestaat al meer dan 30 jaar en er werken 50 mensen. Hun toekomst is onzeker, want er is nog geen overnemer gevonden.