Advocaten tevreden nu Dave De Kock en Romy W. voor assisen verschijnen, na dood van kleuter Dean

Het is nu zeker, er komt een assisenzaak over de dood van kleuter Dean. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingsstelling gisteren beslist. Dave De Kock zal terechtstaan voor doodslag en ontvoering. Zijn ex-vriendin moet voor de jury verschijnen voor ontvoering met de dood tot gevolg. In januari 2022 verbleef Dean een paar dagen bij het koppel, maar hij keerde nooit meer naar huis terug. Na een klopjacht op Dave De Cock werd het jongetje dood aangetroffen in het Nederlandse Neeltje Jans. Zowel de advocaten van de verdediging, als die van de nabestaanden zijn blij dat de zaak voor assisen komt.