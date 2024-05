Advocaten slachtoffers Bende van Nijvel: "Misschien toch tijd om er een streep onder te trekken"

"De strijd die mijn grootvader en ik hebben gevoerd, het is allemaal voor niets geweest." Dat zegt David Van de Steen in een reactie op de brief die hij kreeg van het parket, een brief die gericht is aan de nog levende slachtoffers en nabestaanden van de Bende van Nijvel. Die worden volgende maand uitgenodigd om samen te komen voor een infomoment. Wat er daar precies zal gezegd worden, dat wordt in de brief nog niet vermeld, maar voor Van de Steen is het duidelijk: ze zullen daar te horen krijgen dat het onderzoek wordt afgesloten. En dat zonder resultaat. Van de Steen, die zijn ouders en zus verloor bij de aanslag van de bende van Nijvel aan de Delhaize in Aalst, is verbitterd. Z'n geloof in justitie is nu helemaal weg.