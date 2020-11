Het hof van beroep in Gent heeft de opdrachtgeefster in de zogenaamde 'garagemoord' veroordeeld tot zes jaar cel. De feiten vonden plaats op 2 juni 2014 in Lebbeke. Een autohandelaar werd er vermoord in opdracht van z'n vrouw. In eerste aanleg kreeg ze nog 20 jaar cel. Het hof van beroep was dus veel milder. Ze hield rekening met het feit dat de vrouw jarenlang werd geterroriseerd, vernederd en geslagen door haar man.