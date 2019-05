Advocaat verdachte moord Renée Beckers: 'Cliënt zijn wieg stond op foute plaats'

Nog in Ninove onderzoeken politie en parket een verdacht overlijden. In deze woning in deelgemeente Appelterre-Eichem werd zaterdagnacht het lichaam aangetroffen van een vrouw. Wat er juist gebeurd is, is niet duidelijk. Het parket wil voorlopig geen commentaar geven over de zaak. Er werd wel uitgebreid onderzoek gedaan in het huis. Na afloop daarvan werd de woning verzegeld.