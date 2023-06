Advocaat van beschuldigde Jürgen Demesmaeker: "Een kortsluiting in zijn hoofd. Hij handelde niet in een stabiele toestand"

Voor het Hof van Assisen in Gent beslist de jury vandaag of Jürgen Demesmaeker schuldig is aan de moord op oud-burgemeester van Aalst Ilse Uyttersprot. Vandaag staan de pleidooien op het programma. Eerst van de burgerlijke partijen, dan van het openbaar ministerie en tot slot komt ook de verdediging aan het woord. Het antwoord op de schuldvraag is wellicht voor vanavond laat. De voorbije week werden op het proces ruim 70 getuigen opgeroepen. Demesmaeker blijft beweren dat hij de Aalsterse politica in een opwelling om het leven heeft gebracht. Eén van de vragen die open blijft, is de al dan niet voorbedachtheid. Jürgen Demesmaeker riskeert in principe een levenslange gevangenisstraf. Meester Vanhooren, die samen met Jef Vermassen de moeder van Ilse Uyttersprot verdedigt, sprak in haar pleidooi over de beschuldigde als 'een dominante manipulator' en 'een destructief monster'. “In het begin is hij de charmeur. Maar gaandeweg blijkt zijn ware aard: zijn partner controleren en domineren. Jürgen Demesmaeker aanvaardt geen neen. Als hij voelt dat de relatie beëindigd dreigt te worden, is zijn antwoord: stalking en wraak.” Meester Vermassen richt zich in een dankwoordje tot de jury. “De Vlamingen zijn mensen met een geweten. En straks gaat u oordelen over een mens zonder geweten. Demesmaeker heeft Ilse niet graag gezien. Hij heeft haar status graag gezien."