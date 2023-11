Advocaat twijfelt aan juiste aanpak parket: "Men mag er nooit van uitgaan dat het zichzelf oplost"

Advocaat Anthony Mallego, die de biologische vader van de vermoorde jongen bijstaat, stelt zich grote vragen bij de aanpak van het parket van Oost-Vlaanderen in deze zaak. Mallego zegt dat het parket de verdachte nooit had mogen vrijlaten, enkel met een contactverbod. Volgens hem waren er genoeg elementen om de man eerst even te laten afkoelen in de cel, of voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Hij wil ook dat elke klacht van intrafamiliaal geweld heel serieus genomen wordt. Het parket van Oost-Vlaanderen blijft de vrijlating verdedigen. Zij zeggen dat er geen enkele aanwijzing was dat de man tot zo'n daden zou overgaan.