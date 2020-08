Cédric C., de man die peutertje Axelle en haar mama Johanna doodreed in Nieuwerkerken bij Aalst, gisteren dag op dag 5 jaar geleden, is sinds vanochtend vrij onder voorwaarden. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen beslist. Dat verneemt de redactie van TV Oost Nieuws van de advocaat van de dader. Cédric C. stond onder elektronisch toezicht en had zijn vervroegde invrijheidstelling aangevraagd. De nu 24-jarige man uit Haaltert heeft er één derde van zijn straf opzitten. Het tragische ongeluk gebeurde op 23 augustus 2015 in de Kwalestraat in Nieuwerkerken. De 31-jarige Johanna en haar dochtertje van drie Axelle waren op weg naar een familiefeestje toen ze van de weg werden gemaaid. De toen 19-jarige chauffeur pleegde vluchtmisdrijf, maar werd later door de politie gearresteerd. Hij was onder invloed van drank en drugs. Na een lange en emotionele proceduregang kreeg Cédric C. in oktober 2017 in beroep 7 jaar cel, waarvan 2 jaar met probatie-uitstel, voor de tragische feiten. Cédric C. mag voor de rest van zijn leven nooit meer met de auto rijden. Hij moet de komende vijf jaar aan het werk blijven en zich verder laten behandelen voor zijn drank- en drugsprobleem. Via de advocaat van Cédric C. verneemt onze redactie dat de man opgelucht is dat hij de kans krijgt om zijn leven weer op de rails te krijgen. Hij beseft welke schade hij heeft aangericht. De verdediging wil verder niet reageren op de feiten om de sereniteit te bewaren.