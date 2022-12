Advocaat Peter Callebaut over de niet-verjaring van Bende-zaak: "Dat is voor de show"

De man van 30 die eind juni zijn twee jaar oudere minnares neerschoot in Overmere, heeft vanochtend aan de speurders getoond hoe hij tewerk is gegaan. De reconstructie vond plaats in een loods van de gerechtelijke politie in Dendermonde. De feiten spelen zich af op zaterdagavond 26 juni. De dader spreekt af met zijn buurvrouw en minnares op een afgelegen plaats, een veldweg langs de E17 in Overmere. Het komt daar tot een ruzie. Met een jachtgeweer schiet de man de vrouw neer in de auto. Daarna rijdt hij met het zwaargewonde slachtoffer naar zijn zus in Berlare. De vrouw overlijdt in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Volgens de advocaat van verdachte Stefaan D. waren de twee die avond op zoek naar een appartement of huis dat ze samen zouden kunnen huren. De vrouw was nog getrouwd en had een zoontje. De reconstructie vanmorgen heeft zo'n uur geduurd en de dader werkte goed mee. Over een aantal maanden moet de zaak voor het hof van assisen komen.