Het proces rond de voormalig medewerker van het OCMW in Kruibeke, waarbij het personeelslid met meer dan 200.000 aan de haal ging van cliënten, is met drie maanden uitgesteld. In 2021 werd de medewerker van het OCMW betrapt op het systematisch achterhouden van geld. Het geld was bestemd voor mensen die in budgetbeheer waren bij het OCMW. De vrouw kon jarenlang ongestoord te werk gaan. Er zijn in totaal een twintigtal gedupeerden, die samen 210.000 euro zouden hebben verloren. De zaak moest vandaag gepleit worden in de rechtbank van Dendermonde, maar is nu uitgesteld tot 20 februari. Dat komt omdat het OCMW met enkele gedupeerden in bemiddeling is.