Advocaat moordenaar Lokerse kleuterjuf: "Hij kende slachtoffers ook, weegt ook zwaar op hem"

De man van 52 die het voorbije weekend zijn zoon en ex-partner om het leven heeft gebracht, heeft dat na een urenlang verhoor nu ook bekend. De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft hem aangehouden op verdenking van dubbele moord. In de nacht van zaterdag op zondag stapte de man het politiecommissariaat van Lokeren binnen, met de melding dat hij zijn zoon en zijn ex-partner om het leven had gebracht. Zijn zoon van 26 in Oudenaarde, zijn ex-partner in Lokeren. De vrouw van 55 was kleuterjuf in een school in Eksaarde. Over de motieven van de man is nog niks bekend. Vrijdag zou de man in Oudenaarde voor de raadkamer verschijnen. Die beslist of hij voorlopig in de cel moet blijven of niet.