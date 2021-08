Advocaat Jurgen D.: "Mijn cliënt hoopt op een eerlijk proces"

Op zaterdag 24 juli 2021 omstreeks 10.30 uur verliet de 70-jarige Etienne VAN MALDEREN te voet zijn woning in de Lange Minnestraat in Lebbeke. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.Meneer VAN MALDEREN is 1m70 lang en slank gebouwd. Hij heeft kortgeschoren grijs haar.Op het moment van zijn verdwijning droeg hij vermoedelijk een kaki broek met camouflageprint, een gele T-shirt zonder mouwen en kaki schoenen.Aan Etienne zelf wordt gevraagd om iets van zich te laten horen om alzo zijn naasten gerust te stellen.Hebt u Etienne VAN MALDEREN gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0.U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.U kan het bericht nalezen op www.politie.be.