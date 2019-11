David Van de Steen, die zijn zus en beide ouders verloor bij de Bende-aanslag op de Delhaize van Aalst en ook zelf gewond raakte, wil dat er snel antwoorden komen. We vroegen hem of de dood van iemand als Michel Nihoul, hoofdrolspeler in de zaak-Dutroux en decennialang kopstuk in de Belgische onderwereld, invloed kan hebben op de zaak rond de Bende van Nijvel. "Nihoul is gezien samen met de entourage van de Bendeverdachten én enkele ministers in een Brussels hotel", antwoordt hij. "Daar stel ik me toch vragen bij."