Advocaat familie David Polfliet reageert op ontsnapping verdachte: "Extra en onnodig leed veroorzaakt"

Een vrouw van 78 jaar oud is in Berlare vanmiddag het slachtoffer geworden van een overval bij haar thuis. De vrouw kwam net thuis van het winkelen, toen ze door twee mannen uit haar auto werd gesleurd. De overvallers probeerden haar eerst vast te binden aan een boom in de tuin, maar toen dat niet lukte werd de vrouw binnen vastgebonden op een stoel en werd ze geslagen. De daders gingen er daarop met haar geld vandoor. Een voorbijganger die hulpgeroep hoorde, verwittigde de hulpdiensten. De vrouw is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Ze is niet in levensgevaar. Wie de daders zijn, is nog onduidelijk. Buren hebben enkele uren voor de feiten een auto met Franse nummerplaat zien rondrijden. Het parket is een onderzoek gestart.