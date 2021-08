De twee verdachten van de roofoverval op een scoutskamp in Steendorp bij Temse eerder deze week, blijven voorlopig in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter in Dendermonde beslist. De twee mannen van 19 en 20 jaar uit Beveren kwamen in het vizier van de speurders nadat één van hen donderdag tegen de lamp liep na een overval in Belsele, bij Sint-Niklaas. De jongeman stak zijn slachtoffer neer op straat toen hij zijn portefeuille weigerde af te geven. De politie kon de dader gelukkig snel oppakken. Hij bekende de overval én in één adem ook de overval op een scoutskamp een dag eerder. De speurders kwamen via hem ook een tweede verdachte voor die overval op het spoor. Het duo werd vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Allebei blijven ze aangehouden. Eén voor beide overvallen, de andere voor alleen de overval in Steendorp.