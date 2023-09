Advocaat Aalsterse beklaagde: "Zwaard van Damocles is zwaar voor cliënt, dit is erger dan een assisenproces"

De man uit Buggenhout die werd veroordeeld als dader van de zogenoemde Kanaalmoord, zit mogelijk onterecht in de cel. Dat zou een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam uitwijzen. Het zijn onze collega's van HLN en VTM Nieuws die de bevindingen hebben gepubliceerd. In de Kanaalmoord draait alles rond de moord op Eric Van Spitael, in 2010. Zijn lichaam werd gedumpt in het kanaal Willebroek-Brussel. Eén hoofdverdachte, Yves H., hier in camouflagepak, en zijn kompaan stonden terecht, maar er was lange tijd twijfel over wie welke rol gespeeld had. Het hof van beroep in Gent veroordeelde H. tot dertig jaar cel, de andere verdachte kreeg twee jaar cel. Een cold-casespecialist verbonden aan de Amsterdamse unief komt nu tot de conclusie dat Yves H. onterecht is veroordeeld. De advocaat van de man gaat nu via het Hof van Cassatie proberen zijn cliënt alsnog vrij te krijgen. De vijftiger is trouwens ook verdachte in de 23 jaar oude moordzaak op Jens De Block in Sint-Niklaas. Wanneer dat proces plaatsvindt, is nog niet geweten.