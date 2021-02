Als alles volgens plan verloopt, zal de uitbaatster van een bed and breakfast in Zottegem dit jaar nog terechtstaan voor een volksjury. De vrouw stak twee jaar geleden haar man dood in hun zaak in Sint-Maria-Oudenhove. Moord, volgens het parket. Het resultaat van jarenlange vernedering en terreur van haar echtgenoot, zegt de advocaat van de vrouw. Iets waar ook de dochter van het koppel erg onder zou hebben geleden. De jonge vrouw woont nu al twee jaar alleen. Ze heeft ondertussen wel weer contact met haar mama in de gevangenis.