Actieplan Vier Denders moet water en groen in Dendermonde met de stad verbinden

Heeft het vorige Kruibeekse gemeentebestuur fraude gepleegd? Dat is wat Audit Vlaanderen momenteel onderzoekt. Audit Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid dat onderzoekt of lokale besturen zich aan de regels houden. Audit Vlaanderen heeft alleszins een vermoeden van fraude want de afgelopen weken is een team naar de gemeente afgezakt om verder onderzoek te doen.