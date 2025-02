Achterbouw gaat in vlammen op in Serskamp, woning tijdelijk onbewoonbaar

Donderdagnamiddag is er op de Wanzelesteenweg in Serskamp, bij Wichelen, brand uitgebroken aan de achterkant van een woning. Het gaat om een uitslaande brand. De achterbouw is volledig in vlammen opgegaan. De woning zelf heeft rookschade, waardoor die nu tijdelijk onbewoonbaar is. Niemand raakte gewond. Er wordt gekeken of de bewoners bij familie terechtkunnen. Indien nodig is er vanaf maandag een noodwoning beschikbaar vanuit de gemeente. De Wanzelesteenweg is geruime tijd afgesloten voor het verkeer.