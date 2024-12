Acht hooligans opgepakt na huiszoekingen in nasleep van supportersrellen tussen Beveren en Lokeren

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft vanochtend op verschillende adressen in Beveren, Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas huiszoekingen gehouden in het kader van supportersgeweld. Acht mensen zijn daarbij opgepakt. De rellen na de wedstrijd Beveren - Lokeren-Temse van begin oktober zijn de aanleiding van dit onderzoek. Toen gingen verschillende hooligans in de clinch met de ordediensten. Vijf agenten raakten gewond, en er was ook veel materiële schade. De verdachten werden geïdentificeerd en het parket startte een onderzoek. Dat mondde vanochtend uit in verschillende huiszoekingen in de regio. Op de adressen werden grote hoeveelheden pyrotechnisch materiaal, bivakmutsen en wapens gevonden. De acht verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.