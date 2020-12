Aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen na controle van een verdacht voertuig

De politie van Sint-Niklaas heeft in het centrum van de stad een man opgepakt die maar liefst één kilogram Khat op zak had. Khat is een zwaar oppeppende drug die vooral in Oost-Afrikaanse landen vrij populair is. Bij ons komt de drug nog niet zo veel voor. De man was zich gaan bevoorraden in Antwerpen en stapte vervolgens van de trein in Sint-Niklaas. Wat zijn plannen hier dan verder waren wordt nog onderzocht.