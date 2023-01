De man van 33 die begin vorige maand zijn vrouw én kind om het leven bracht in Sint-Gillis-Dendermonde, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde vanmorgen beslist. Een maand na de gruwelijke feiten beseft de man ten volle wat hij heeft aangericht, zegt zijn advocaat. Toen hij de dubbele moord pleegde was hij zwaar onder invloed van drugs. Het huwelijk tussen de man en het slachtoffer stond op springen. Maar wat nu precies de trigger is geweest, moet verder onderzoek nog uitwijzen.