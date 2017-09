Aantal camera''s in station Denderleeuw staat op 66

Een veroordeelde zakenman uit Berlare daagt minister van Justitie Koen Geens voor de rechter omdat hij elektronisch toezicht in het buitenland wil krijgen. De man zou eigenlijk zijn straf in zijn woning in ons land moeten uitzitten. Maar hij werkt in Duitsland, en heeft daar ook een verblijfplaats. De advocaat van de man hoopt dat de minister zijn cliënt zijn enkelband nu in Duitsland laat dragen. Als dat lukt, dan kan deze zaak een belangrijk precedent scheppen.