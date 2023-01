Aanrander van 65-jarige vrouw in Dendermonde blijft in de cel, slachtoffer nog in ziekenhuis

In Dendermonde wordt geschokt gereageerd op de zware zedenfeiten die gisterennacht zijn gebeurd in het Krijgshof. Een man van 32 is daar het appartement van een 65-jarige vrouw binnengedrongen. Vervolgens sloot hij haar op en misbruikte haar urenlang in haar eigen flat. De vrouw kon uiteindelijk ontsnappen maar moest zwaargewond naar het ziekenhuis. De dader is opgepakt en vanmorgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij blijft aangehouden. Heel wat buren van de vrouw voelen zich niet meer veilig in het gebouw.