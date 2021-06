Aanmelden als bewindvoerder kan vanaf nu ook digitaal

Een dief heeft zowel in Gent als in Dendermonde de inhoud van de kassa van een horecazaak gestolen. In Gent gaat het over zo'n 600 euro, in Dendermonde gaat het zeker over het dubbele. De man is sindsdien spoorloos verdwenen, maar kan in verschillende steden te werk gaan. In Dendermonde sloeg hij in februari zijn slag bij Brasserie Bar Proef. De teleurstelling bij de uitbater is groot.