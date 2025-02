Aanhouding meester Thijs opnieuw met twee maanden verlengd: “Beslissing over bijkomend onderzoek moet nog vallen”

De aanhouding van de ex-meester Thijs D.W. uit Nederbrakel is met twee maanden verlengd. De ex-kleuterleider van een schooltje in Geraardsbergen werd op 2 februari vorig jaar gearresteerd, op verdenking van ernstige zedenfeiten met minderjarigen en het verspreiden van pornografisch materiaal. De dertiger, die ook zorgleerkracht en zangcoach was, zit nu een jaar in voorhechtenis. De raadkamer in Oudenaarde heeft de aanhouding nu met twee maanden verlengd, in afwachting van een uitspraak van de kamer van inbeschuldigingstelling. Die moet beslissen of er nog bijkomend onderzoek nodig is, in aanloop naar de rechtbank.