Geert Versnick neemt dan toch ontslag als Oost-Vlaams gedeputeerde. Versnick kwam twee maanden geleden in opspraak nadat oppositiepartij Groen onkostennota's naar buiten bracht die de gedeputeerde had ingediend voor reizen naar Bangkok. Versnick kondigde daarop zijn ontslag aan, maar leek gisteren nog even op zijn stappen terug te keren. De Open Vld'er kwam in het oog van de storm terecht, toen bleek dat hij dure overnachtingen in Bangkok had ingebracht als onkosten bij de provincie. Hij liet toen verstaan dat zijn integriteit in twijfel was getrokken en dat hij vervroegd ontslag zou nemen, bij het begin van het politieke jaar. En dat doet hij dus nu.