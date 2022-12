Aalsterse strafpleiter Mallego op terrorismeproces: "Cruciaal voor verdere levensverloop van de slachtoffers"

Formule 2-piloot Amaury Cordeel uit Temse is door de politierechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een rijverbod van zes maanden. Dat meldt hln.be. Hij krijgt deze straf na een zware snelheidsovertreding in de Hogenakkerstraat in Temse. Cordeel reed met een snelheid van 179 kilometer per uur door de straat. Eerder kwam hij ook al in opspraak naar aanleiding van een filmpje op TikTok. Daarop was te zien dat Cordeel meer dan 300 kilometer per uur reed op de E17 en terwijl ook filmde. De 20-jarige Cordeel ontkent dat hij in beide gevallen achter het stuur zat. Deze veroordeling zou geen gevolgen hebben voor zijn carrière als racepiloot.