En dan is er ook nog politiek nieuws uit Aalst.. het rommelt binnen de politieke meerderheid. SD&P is niet opgezet met een uitspraak van CD&V-voorzitter Marc Gielens. Gielens zegt in de krant dat zijn partij en N-VA de sociaaldemocraten van SD&P niet meer nodig hebben in een volgende legislatuur én dat ze momenteel ook geen enkele meerwaarde bieden aan de coalitie. De uitspraak kwam er na een discussie over een omstreden verkeersmaatregel in Hofstade. Mobiliteitsschepen Dylan Casaer van SD&P zou die maatregel in de schoenen hebben geschoven van CD&V, waarna Gielens uithaalde. Ondertussen klinkt de voorzitter wel al gematigder.