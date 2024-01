Aalsterse politieagenten worden aangereden door chauffeur die verkeerscontrole wil ontvluchten

Het opsporingsonderzoek naar het ex-bestuurslid van de jongerenafdeling van Vlaams Belang Sint-Lievens-Houtem loopt nog steeds. Bij verdachte B. werd gisteren een huiszoeking gehouden waarbij minstens één nepwapen werd in beslag genomen. Door zijn opvallende klederdracht zou B. in het dorp de bijnaam 'Baby Hitler' hebben. In de krant Het Nieuwsblad zegt B. dat hij geen neonazistische literatuur in huis heeft. Hij is enkel geïnteresseerd in geschiedenis en daar hoort Wereldoorlog II bij, zo zegt hij. Zelf konden we de man vandaag niet bereiken. Vlaams Belang wacht intussen de uitkomst van het onderzoek af. Indien er strafbare feiten aan het licht komen, zal de partij de nodige stappen ondernemen, zo klinkt het daar.