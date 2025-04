Aalsterse politie verwerkt 33.517 oproepen in 2024: "Focus ligt dit jaar op overlast, drugs en cybercrime"

33.517 oproepen. Dat is wat de Aalsterse politie het voorbije jaar moest verwerken. Dat blijkt uit het jaarverslag van de lokale politie. Daar delen ze alle cijfers en de werking van het Aalsterse korps. In de Ajuinstad zijn vorig jaar 6.985 misdrijven gepleegd. Dat zijn er iets meer dan in 2023. Het aantal ongevallen is ook licht gestegen, net als het aantal gevallen van cybercriminaliteit. Er is vorig jaar ook meer ingezet op flitscontroles. En dit jaar wordt er geïnvesteerd in het aanwerven van extra agenten.