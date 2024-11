Wim Naert aan gerechtsgebouw in Gent: "Ouders van het slachtoffer zijn teleurgesteld"

Jente (27) en Jelle (31) Van Rossem zijn niet schuldig aan doodslag op hun vriend Lukas Van Der Putten (29). De volksjury van het hof van assisen in Gent verklaarde de broers wél schuldig voor opzettelijke slagen en verwondingen, zonder het oogmerk te doden, maar met de dood tot gevolg. De feiten werden niet uitgelokt, oordeelde de jury van het Gentse hof van assisen.

De feiten vonden plaats op 19 november 2021 in de Victor Bocquéstraat in Aalst. De hulpdiensten werden om half elf 's avonds opgeroepen door een omwonende. De buur meldde dat in het pand iemand in elkaar werd geslagen. De politie trof er Jente en Jelle Van Rossem aan. Op de grond in het gebouw lag Lukas Van Der Putten. Het slachtoffer bloedde aan het achterhoofd en uit de mond, was bewusteloos en had stuiptrekkingen. De man werd in levensgevaar overgebracht naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst. Daar overleed hij op 5 december 2021 aan een zwaar hoofd- en hersentrauma.

Wat er precies gebeurd is die avond, is nog altijd niet helemaal duidelijk. Er ontstond een discussie en die escaleerde in een zware vechtpartij. De broers zouden slagen en schoppen hebben toegebracht, maar de ene broer beschuldigde de andere van de fatale schoppen op het hoofd. De twee broers betuigden spijt, maar ze betwistten de kwalificatie van doodslag. "Er is twijfel of de beschuldigden de bedoeling hadden om te doden en deze twijfel moet hen te goede komen", stelde het arrest. Het gebruikte geweld was wel 'intenser en langduriger' dan de broers beweerden, besloot de jury. De beschuldigden hebben toegegeven dat ze opzettelijke slagen toebrachten aan het slachtoffer. Onderzoek wees ook uit dat ze onder invloed waren van cocaïne.

De verdediging had ook de uitlokking gepleit, maar daar was volgens de jury geen sprake van. Dinsdag om 10 uur start het debat over de strafmaat. De broers riskeren nu tot tien jaar cel, terwijl ze voor doodslag tot dertig jaar opsluiting konden veroordeeld worden.